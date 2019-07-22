Айдын Керимов, отдел политики 16:30

Похоже, уголовное преследование бывших президентов на постсоветском пространстве переходит из разряда экстраординарных событий в банальное дело. По устоявшейся традиции не посчитавшие нужным сбежать за рубеж бывшие гласные и негласные главы государств Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии и др. припеваючи жили и живут под статусом «экс-президента» у себя на родине или в соседней, такой же, в принципе, для них родной республике. Некоторые из бывших выступают в роли политконсультантов, другие пишут мемуары, третьи просто «заслуженно», как говорили в советские, отдыхают на пенсии. Кучма, Ющенко, Воронин, Шушкевич и другие раз в год в хорошем настроении и приподнятом духе нередко собираются на разного рода международных мероприятиях, в том числе на глобальном форум в Баку.

Однако, как теперь оказывается, им есть чего опасаться – «заслуженный» весьма обеспеченный отдых может внезапно и жестко прерваться, что показал прецедент с эксом Армении Робертом Кочаряном. А теперь вполне вероятно, что за решеткой может очутиться бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Как сообщают источники в Кыргызстане, официальным поводом к аресту Атамбаева может послужить неявка на допрос в МВД. Он проигнорировал уже три повестки из в правоохранительных органов. Источники, близкие к правительству Кыргызстана, сообщили haqqin.az, что решение об аресте Алмазбека Атамбаева принято на самом верху власти – нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым. Между тем Жээнбеков при трансфере власти был протеже именно Атамбаева, и вся политическая элита страны была уверена, что между ними будет совет да любовь и что чиновникам старой правительственной команды уготовано безмятежное будущее. Да и сам Атамбаев получил статус экс-президента и надеялся на неофициальное правление страной при декоративном действующем президенте. Однако с весны этого года что-то пошло не так. По-видимому, Жээнбекова не устроила роль ставленника и он решил, что власть должна принадлежать только ему.

После громких отставок министров и других заметных лиц атамбаевской команды в июне в парламенте поднимают вопрос о нарушениях законов самим Атамбаевым в бытность его главой государства. Создается специальная комиссия по расследованию некоторых решений экс-президента, которые могут носить противозаконный характер. И ознакомившись с итогами работы комиссии, генпрокуратура заявила, что по пяти из шести фактов имеются основания для возбуждения уголовного дела. Почти в унисон обсуждению в парламенте экс-президент сам стал обвинять Жээнбекова в учиненном в стране «беспределе и беззаконии». Поднаторевший в устройстве революций, Атамбаев заявляет, что у него десятки тысяч сторонников, и в крайнем случае он готов начать «вооруженную борьбу против нелегитимной власти Жээнбекова». Более того, он объявил, что не признает своего бывшего ставленника президентом со всеми вытекающими последствиями. Тем временем парламент снял с Атамбаева статус экс-президента и полностью поддержал выдвинутые прокуратурой обвинения в его адрес: освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконное получении земель, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, причастность к незаконным поставкам угля на теплоэлектроцентраль, а также в аффилированное владение компаниями. Что касается ТЭЦ, то здесь экс-президента подозревают в «распиле» 336 млн долларов, полученных в виде кредита от китайской инвестиционной компании. Почуяв неладное, в ответ взбунтовалась часть собственной политической организации Атамбаева – Социал-Демократическая партия Кыргызстана (СДПК) – некоторые функционеры из ее правления принялась выказывать лояльность Жээнбекову, который, кстати, был одним из руководителей организации. Как полагается в таких случаях, они ушли из организации и создали еще одну СДПК. Атамбаева, несомненно, арестуют и понятно, что никаких вооруженных ополченцев у него нет, уверен кыргызстанский политолог Игорь Шестаков. По мнению Шестакова, которым он поделился с haqqin.az, Атамбаев сам форсирует свой арест призывами и угрозами вооруженного мятежа, чем подставляет как свое окружение, так и своих сторонников. «В событиях со свержением президента Акаева в 2005 году и в событиях 2010-го, когда был свергнут президент Бакиев, Атамбаев играл ключевую роль. Он как-то сказал, что за последние восемь лет в Кыргызстане не было революций только потому, что президентом был он. Поэтому иного метода политической борьбы, как проводить митинги и делать громкие заявления, у него сейчас нет. Интересно, что, будучи президентом, Атамбаев жестко расправлялся со всеми несогласными с ним политиками. В отношении многих из них возбудили уголовные дела и арестовали их. Сам, придя во власть на протестной волне, будучи президентом, он пресекал все попытки проведения акций протеста», - напоминает политолог.