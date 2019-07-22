Трамп: Джонсон станет отличным премьером

Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах нового лидера Консервативной партии и выразил уверенность в том, что он будет отличным премьер-министром, сообщает ТАСС.

"Поздравляю Бориса Джонсона с тем, что он станет новым премьер-министром Соединенного Королевства. Он отлично справится!" - написал он в Twitter.

Ранее британский евроскептик Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии.

Сегодня, 23 июля, Борис Джонсон выиграл выборы и занял пост главы правящей британской Консервативной партии. Его назначение премьер-министром состоится 24 июля.