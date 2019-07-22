Азербайджанские борцы завоевали еще три медали на Еврофестивале в Баку обновлено 16:48
В женской борьбе Эльнура Мамедова (53 кг) уступила в финале россиянке и стала серебряным призером Еврофестиваля.
Это 13-я медаль Азербайджана. У нас 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды.
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В Баку продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль.
Азербайджанские спортсмены продолжают завоевывать медали в борьбе. Золото для нашей страны уже завоевали борцы греко-римского стиля Эльмир Алиев (51 кг) и Хасай Гасанли (65 кг).
На данный момент у Азербайджана 12 медалей – 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые.