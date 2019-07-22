Музыкальный фестиваль в Габале

Музыка, звучащая в разных уголках мира, оживленная в Габале в необычном и удивительном исполнении, и в этом году обогатит вкус всех любителей музыки. Торжественное открытие XI Габалинского международного музыкального Фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, состоится 1 августа в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева.

На фестивале выступят приглашенные из Азербайджана, России, Израиля, США, Италии, Швейцарии, Украины, Узбекистана, Литвы, Китая и Турции всемирно известные дирижеры Фахраддин Керимов, Дмитрий Яблонский, Альвизе Казеллати, а также музыканты Оксана Яблонская, Жанна Гандельман, Эдуард Вульфсон, Анна Кошкина, Жанна Миниотас, Борис Андрианов, сим Хелен, Ирина Стародуб, Мария Буйносова, Умид Исраилов, Модестас Седлевич, Нинву Дю, Догу Каптанер, Фырат Семерчиоглу и другие.

На концертах, проводимых в рамках фестиваля, выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Уз.Гаджибейли, Азербайджанский государственный камерный оркестр им. К.Караева, симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии им. Уз.Гаджибейли, симфонический оркестр “Киевские виртуозы”, квартет Clarte, а также Trio Mirakulum (Турция).