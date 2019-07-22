Музыкальный фестиваль в Габале
Музыка, звучащая в разных уголках мира, оживленная в Габале в необычном и удивительном исполнении, и в этом году обогатит вкус всех любителей музыки. Торжественное открытие XI Габалинского международного музыкального Фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, состоится 1 августа в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева.
В фестивале примут участие прославленные музыканты, солисты, дирижеры различных музыкальных жанров.
На фестивале выступят приглашенные из Азербайджана, России, Израиля, США, Италии, Швейцарии, Украины, Узбекистана, Литвы, Китая и Турции всемирно известные дирижеры Фахраддин Керимов, Дмитрий Яблонский, Альвизе Казеллати, а также музыканты Оксана Яблонская, Жанна Гандельман, Эдуард Вульфсон, Анна Кошкина, Жанна Миниотас, Борис Андрианов, сим Хелен, Ирина Стародуб, Мария Буйносова, Умид Исраилов, Модестас Седлевич, Нинву Дю, Догу Каптанер, Фырат Семерчиоглу и другие.
На концертах, проводимых в рамках фестиваля, выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Уз.Гаджибейли, Азербайджанский государственный камерный оркестр им. К.Караева, симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии им. Уз.Гаджибейли, симфонический оркестр “Киевские виртуозы”, квартет Clarte, а также Trio Mirakulum (Турция).
Народные артисты Мурад Адыгезалзаде, Егана Ахундова, Ульвия Гаджибекова, заслуженные артисты Наргиз Керимова, рана Рагимова, лауреаты международных конкурсов Джавад Тагизаде, Джейла Сеидова, Тогрул Гусейнли, Ниджат Салманов, Талех Яхяев, Махир Тагизаде, Фаган Гасанли, Натаван Гасанова, Нармин Наджафли и другие артисты своими интересными выступлениями привлекут внимание зрителей.
На фестивале также состоится концерт “Оксана Яблонская и ее школа”, посвященный 80-летию всемирно известной пианистки Оксаны Яблонской.
Как и в прошлые годы, в рамках фестиваля пройдет “Вечер мугама”. Любители мугама смогут насладиться выступлениями инструментального ансамбля "Наз-назы".
XI Габалинский Международный Музыкальный Фестиваль, являющийся грандиозным праздником музыки, внесет большой вклад в формирование у населения хорошего музыкального вкуса, признание музыкальных традиций мира и Азербайджана в нашей стране.