Киргизия и Таджикистан договорились о совместном патрулировании границы

"В ходе встречи представителей МВД и погранслужбы Таджикистана и Киргизии достигнута договоренность о совместном патрулировании границы", - заявили в правительстве.

По данным кабмина, сейчас на месте конфликта находится вице-премьер Жениш Разаков, председатель погранслужбы Уларбек Шаршеев, глава МВД Кашкар Джунушалиев, а также представители местных властей. "Их деятельность направлена в первую очередь на стабилизацию ситуации и недопущение новой эскалации в приграничной зоне", - заявил собеседник агентства.

В понедельник произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. В свою очередь, в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. В итоге столкновения пострадали более 20 человек, один - погиб. Во вторник ситуация вновь обострилась. Со стороны Таджикистана опять прозвучали выстрелы, в результате которых ранение получил киргизский пограничник.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить границу между государствами.