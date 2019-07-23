Узбекистан заявил, что к ним позвонил Туркменбаши

Как сообщается на сайте президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в среду узбекский и туркменский лидеры поговорили по телефону. Бердымухамедов поздравил Мирзиёева с днем рождения и обсудил с ним «актуальные вопросы международной и региональной политики».

При этом политики «с глубоким удовлетворением» отметили укрепление сотрудничества между двумя странами.

О смерти 62-летнего Бердымухамедова сообщили 21 июля политэксперты в России. В посольствах страны эти данные опровергли. Глава Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, благодаря которому весть о смерти главы государства разошлась по СМИ, извинился перед президентом Туркмении за распространение ложной информации.