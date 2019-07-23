Дочь Трампа провела вечер с турецким ресторатором

Дочь президента США Дональда Трампа, Тиффани, посетила новый ресторан турецкого повара и ресторатора Нусрета Гекче на греческом острове Миконос. Об этом пишет турецкое издание Акшам.

Согласно информации, во время визита Тиффани Трамп в ресторане были усилены меры безопасности, проверка здания телохранителями началась за несколько часов до приезда дочери американского лидера.

Известно, что Нусрет Гекче лично принимал 25-летнюю Тиффани, которая не впервые прилетает на Миконос.

После ужина, затянувшегося до глубокой ночи, Тиффани и Нусрет сделали памятный фотоснимок, которым ресторатор поделился в соцсетях.

Дочь Дональда Трампа осталась довольна ужином и пообещала Гекче стать постоянным посетителем нового ресторана.