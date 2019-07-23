Банки Швейцарии стали доплачивать за взятые кредиты

Некоторые швейцарские банки стали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает РИА «Новости».

Это связано с процентной ставкой Национального банка, - 0,75% годовых. Кредитные организации страны вынуждены доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств.

Кроме того, в отдельном случае банк может предоставить краткосрочные кредиты с нулевыми или отрицательными процентными ставками институциональным клиентам для финансирования с соответствующим обеспечением.

Такая же практика существует в Швеции, Дании и Японии.