В Екатеринбурге таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира из Баку, который привез в Екатеринбург 358 запчастей для сотовых телефонов, передает ЕТВ.

Комплектующие весом 11,6 килограмма изъяли, потому что мужчина не задекларировал их. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, гость вез детали в Россию, чтобы открыть мастерскую по ремонту телефонов.

На пассажира из Азербайджана завели административное дело. Мужчину могут оштрафовать на сумму, равную двукратной стоимости товара.