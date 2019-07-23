Подтвержден развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва»

Юрист бывшего монарха направил агентству официальное заявление о разводе пары. Согласно документу, развод по шариатским законам состоялся 22 июня, а 1 июля было выпущено соответствующее свидетельство.

Адвокат экс-короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в среду подруга Воеводиной Лилия Настаева заявила, что «Мисс Москва» готова провести ДНК-тест на установление отцовства ребенка, чтобы доказать верность бывшему мужу. По словам Настаевой, Мухаммад V поверил юристу, который убедил его, что Воеводина изменяла ему.

О разводе Мухаммада V с российской женой стало известно 17 июля. По информации малазийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, а процедура оформления завершилась 1 июля.

Пара поженилась в ноябре 2018 года, после этого Мухаммад V отрекся от престола. В мае у пары родился ребенок.