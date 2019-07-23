У Зеленского решили уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук, передает «Украинская правда».
По его словам, в кабмин поступило официальное обращение главы государства с просьбой рассмотреть вопрос увольнения Кличко.
Также Рябчук добавил, что в Офисе президента пока нет окончательного решения о преемнике главы КГГА. Новое назначение может состояться не раньше сентября.