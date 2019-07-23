Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:40

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свою же апрельскую оценку темпов роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах с 0,1% - до 3,2% и 3,5% соответственно. Проведенный МВФ анализ опубликованных до настоящего времени данных по ВВП в сочетании с замедляющейся в основном инфляцией свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности. Ухудшению апрельских оценок способствовало обострение торговых споров междe США и Китаем. (В апреле МВФ уже понизил прогноз в 2019 году на 0,2% - до 3,3%. В 2020 году, по его оценкам, глобальный подъем ускорится до 3,6%). В целом глобальные поставки технологической продукции под угрозой из-за перспектив санкций США, сохраняется неопределенность, обусловленная Brexit, а усиливающаяся геополитическая напряженность дестабилизировала цены на энергоносители.

Одновременно понижены уровни инвестиций и спроса на потребительские товары длительного пользования во всех странах как с развитой экономикой, так и с формирующимся рынком. А динамика мировой торговли, большую долю в которой составляют продукция машиностроения и потребительские товары длительного пользования, остается вялой. Прогнозируемое ускорение роста в 2020 году имеет неустойчивый характер, поскольку предполагает стабилизацию экономики в испытывающих в настоящее время стресс странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, а также прогресс в урегулировании разногласий в торговой политике. Усиление напряженности в сфере торговли и технологий может ухудшить настроения на рынках и замедлить поток инвестиций, считается риском развития мировой экономики. Риски для прогноза связаны со снижением темпов роста, в числе которых усиление напряженности в сфере торговли и технологий, которое может ухудшить настроения на рынках и замедлить поток инвестиций. А также нарастание дезинфляционного давления, которое усугубляет трудности с обслуживанием долга, ограничивает возможности использования денежно-кредитной политики для противодействия спадам и делает негативные шоки более продолжительными, чем обычно. Фонд призывает к снижению напряженности в области торговли и технологий и к скорейшему устранению неопределенности в отношении торговых соглашений. В частности, страны не должны использовать пошлины для воздействия на сальдо двусторонней торговли или вместо ведения диалога с целью заставить другие стороны проводить реформы. В странах, где уже зафиксированы инфляционные ожидания и ослаблен экономический рост относительно базисного сценария, целесообразно проводить мягкую денежно-кредитную политику, и в целом макроэкономическую политику.

А мировые центробанки и регуляторы МВФ предупредил особо: надо быть готовыми к наращиванию стимулирующих мер в случае, если глобальная экономика, подъем которой уже замедлился в результате торговых конфликтов, продолжит серьезное ослабление. Нет активности в мировой экономике, инвестиции растут медленно, и особенно медленным является рост мировой торговли. Столь вялый экономический подъем требует принятия некоторых мер. И на этом негативном фоне приятно услышать отзыв глава миссии МВФ по Азербайджану Наталии Тамирисы о намерениях правительства, в том числе и по сокращению внешних обязательств в иностранной валюте. По ее словам, фонд не ведет никаких переговоров с Баку о заимствованиях, он вообще не предоставлял кредиты стране с 2005 года. Баку не обращался за финансовой помощью и не нуждается в ней. Основная же цель визита миссии в Баку заключалась в проведении традиционной консультации по статье IV Устава МВФ, которые являются частью политики диалога фонда со странами-членами. В рамках этой статьи миссия оценивает экономическое развитие, обсуждает экономическое и финансовое положение в стране и готовит обзор. Она проводит встречи с руководством страны, представителями деловых кругов и прочими заинтересованными сторонами. В ходе встреч обсуждаются экономические обзоры и риски, фискальная и монетарная политика, проблемы в финансовом секторе и структурные реформы.