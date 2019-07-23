Филипп Киркоров прилетел в Баку
Народный артист России Филипп Киркоров сегодня прилетел в Баку на международный музыкальный фестиваль "Жара-2019" вместе со своими детьми – дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином-Кристином, сообщает Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители СМИ. Народный артист России ответил на их вопросы.
Международный музыкальный фестиваль "Жара-2019" пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.