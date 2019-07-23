Кочарян потребовал вернуть ему пистолеты
Экс-президент Армении Роберт Кочарян потребовал от следственных органов вернуть изъятые у него несколько единиц оружия. Об этом арестованный по обвинению в свержении конституционного строя бывший глава армянского государства заявил в ходе рассмотрения ходатайства об отмене ареста на его имущество.
Как пишет Sputnik Армения, в ходе заседания суда был поднят вопрос возвращения Кочаряну принадлежащих ему нескольких единиц именного оружия. Они были изъяты еще в прошлом году и с тех пор находятся у правоохранительных органов.
По словам Кочаряна, еще в прошлом году он дважды в присутствии адвокатов требовал от следователя вернуть ему наградное оружие: "Следователь отказался. Я сказал ему, что, мол, понимаю – не в его полномочиях решить этот вопрос. Но это мое законное оружие, и нужно вернуть. Это оружие не стреляло во время событий 1 марта, чтобы у следователей возникли какие-то подозрения. Это два пистолета, которые мне были подарены руководителями других стран".
Арест на имущество и банковские счета Кочаряна был наложен в июле 2018 года, через четыре дня после предъявленного ему обвинения в рамках уголовного дела по событиям 1 марта. 7 июня этого года суд общей юрисдикции Еревана во главе с судьей Анной Данибекян принял решение частично удовлетворить ходатайство защиты Кочаряна о снятии ареста с имущества экс-президента Армении, зафиксировав нарушение его прав. Прокуратура обжаловала это решение судьи.