Кочарян потребовал вернуть ему пистолеты

Экс-президент Армении Роберт Кочарян потребовал от следственных органов вернуть изъятые у него несколько единиц оружия. Об этом арестованный по обвинению в свержении конституционного строя бывший глава армянского государства заявил в ходе рассмотрения ходатайства об отмене ареста на его имущество.

Как пишет Sputnik Армения, в ходе заседания суда был поднят вопрос возвращения Кочаряну принадлежащих ему нескольких единиц именного оружия. Они были изъяты еще в прошлом году и с тех пор находятся у правоохранительных органов.