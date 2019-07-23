Иностранцы активно скупают недвижимость в Турции

За первые шесть месяцев 2019 года иностранные граждане приобрели недвижимость в Турции на 3 млрд долларов. Об этом пишет Hurriyet со ссылкой на данные Центробанка и Института статистики страны (TÜİK).

В общей сложности с января по июнь 2019 года иностранцы приобрели 19,952 объекта недвижимости, что на 67 процентов превышает прошлогодний показатель за аналогичный период.

Эксперты ожидают, что продажи недвижимости иностранцам в текущем году достигнут рекордных 50 тысяч. Лидером продаж квартир и домов иностранным гражданам стал финансовый центр и крупнейший город Турции Стамбул с показателем 8,9 тыс. объектов недвижимости. Второе место по продажам занимает Анталья с показателем 4,9 тыс., на третьей позиции - Анкара.

Согласно статистическим данным, большую часть объектов недвижимости в Турции купили граждане Ирака, Ирана и России.