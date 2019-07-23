Минтруда Армении озаботилось правами третьего пола

Как передает asekose.am, минтруда направил свои предложения о механизме работы департамента третьего пола в кабинет министров.

В рамках структурных реформ в Министерстве труда и социальных вопросов Армении создается департамент по работе с ЛГБТ.

По данным издания, создание этой госструктуры станет составной частью закона Армении о правах ЛГБТ. Законопроект практически готов, но парламент опасается, что его обнародование вызовет большую шумиху в обществе. По информации журналистов министру социальной политики Заруи Батоян поручено сформировать Департамент по равным возможностям, который будет неофициально защищать права гомосексуалистов.

В правительстве уже принято решение провести реконструкцию и создать внутри минтруда три новые структуры: Департамент по правам инвалидов, Департамент по делам пожилых людей и Департамент по вопросам гендерного равенства и сексуального насилия.

Если новая структура будет утверждена, Министерство труда и социальных вопросов будет обязано сформировать основу для защиты прав сексуальных меньшинств в Армении. Кроме того, будет разработана государственная политика, направленная на решение проблем ЛГБТ, будут приняты нормативные правовые акты, разработаны другие законодательные документы.