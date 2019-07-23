Футболисты "Нефтчи" прилетели в московский аэропорт Внуково, откуда отправятся в Тулу на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против местного "Арсенала", сообщает корреспондент haqqin.az из столицы России.

Команда планировала вылететь в Москву обычным рейсом авиакомпании AZAL в 06:50. Однако на борту была обнаружена поломка, в результате чего всех пассажиров попросили выйти из самолета. Ожидание продлилось очень долго - более пяти часов. Лишь в 12:20 команде удалось вылететь в Москву.

Теперь "Нефтчи" ждет 3-часовое путешествие в Тулу на автобусе.

Очень хочется верить, что тяжелейший вояж не сильно скажется на игре команды Роберто Бордина в завтрашнем матче.