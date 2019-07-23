Создан Общественный совет при Минобразования

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ о создании Общественного совета при Министерстве образования.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования, создание совета преследует цель повышения прозрачности в деятельности министерства, а также обеспечения усиления взаимной деятельности с обществом в образовательной сфере.

Совет наделен полномочиями организовывать консультации по поводу обсуждения различных вопросов в сфере образования, а также давать предложения Министерству образования в связи с осуществлением государственной политики в данной сфере.

Совет будет осуществлять деятельность на общественной (бесплатной) основе. Каждый гражданин Азербайджана, специализирующийся в сфере образования, может быть избран членом совета.