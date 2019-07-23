В России сестры Данданян жестоко расправились с целой семьей

По данным регионального Следственного комитета, трагедия произошла в марте 2017 года. Девушки 19 и 25 лет зарезали супружескую пару и утопили в ванной их маленьких дочерей, после чего попытались уничтожить улики, совершив поджог квартиры.

В Республике Тува (РФ) судят двух сестер Милану и Рузанну Данданян за жестокое убийство семьи из четырех человек в городе Ак-Довурак. Об этом пишет Газета.ру.

На убийство сестры решились после того, как погибшая обнаружила любовную связь Рузанны Данданян и своего мужа. В тот момент, когда сестры находились в квартире женатого мужчины, его супруга пришла домой с работы и обнаружила посторонних женщин.

По версии задержанных сестер, в квартире супруги на них набросились и им пришлось «защищать свою жизнь». После убийства супружеской пары одна из сестер расправилась с маленькими девочками.

Соседи, заметив сильный дым на лестничной клетке, вызвали пожарных и правоохранительные органы. Девушки забаррикадировались в квартире и не открывали сотрудникам полиции. Вышли они, только когда в дом попытался ворваться спецназ.

В ходе следствия злоумышленницы несколько раз меняли показания. Сначала вину на себя взяла младшая сестра, но потом криминалисты зафиксировали на орудиях убийства следы другой девушки, и им пришлось рассказать новую историю. 22 июля в содеянном призналась Данданян-старшая.

Младшая сестра заявила, что виновата лишь в том, что имела отношения с женатым мужчиной, а также собственной рукой в день трагедии открыла дверь его супруге и детям. Убийства, по ее словам, она не совершала, поэтому просит суд снять с нее обвинения. Заседавшим в суде стало ясно, что эта версия преступления удобна девушкам, так как тогда групповое убийство переквалифицируют в одиночное, и Данданян-старшей смягчат приговор, а младшую и вовсе отпустят, пишет «МК». Окончательный приговор сестрам вынесут 7 августа.