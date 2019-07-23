Facebook оштрафовали на рекордную сумму

Facebook заплатит рекордный штраф в $5 млрд за массовую утечку персональных данных своих пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на сообщение Федеральной торговой комиссии США (FTC). Предыдущий рекорд принадлежал Google – регулятор оштрафовал компанию на $22,5 млн за политику конфиденциальности поисковика.

Соглашение между регулятором и соцсетью, которое поддержали трое из пяти членов FTC, рассчитано на 20 лет. Согласно его условиям Facebook пересмотрит свою политику работы с персональными данными пользователей и ограничит полномочия основателя и гендиректора компании Марка Цукерберга. Штраф, который заплатит Facebook, составляет примерно 9% от выручки за 2018 г., отмечает телеканал.

Выплата $5 млрд станет первым крупным наказанием для Facebook в США за передачу личных данных пользователей британской компании Cambridge Analytica. О том, что Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей, стало известно в марте 2018 г. The New York Times и The Observer писали, что компания также сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и с организаторами кампании за выход Великобритании из ЕС. Ее действия могли затронуть более 87 млн пользователей Facebook.