Турция и США не договорились по Сирии

Переговоры Турции и США по вопросу создания зоны безопасности в Сирии не увенчались успехом. Стороны не смогли достичь договоренности, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Анкара и Вашингтон не смогли договориться о глубине предполагаемой зоны безопасности и о режиме контроля над ней. Также им не удалось согласовать вопрос о выводе с этой территории курдских формирований, передает ТАСС.

Чавушоглу отметил, что «терпение Турции заканчивается», так как террористическая угроза стране со стороны Сирии выросла. Он заявил, что в связи с этим начата подготовка к новой операции, но не уточнил, когда это случилось.