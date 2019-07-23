Не оставайся без интернета во время дачного сезона с Nar Wi-Fi
Желающие провести жаркие летние дни за городом могут получить доступ к высокоскоростному интернету благодаря Nar Wi-Fi. Теперь переехавшим для отдыха на дачу, новую квартиру, в офис или людям, не имеющим традиционного доступа к интернету, достаточно взять с собой роутер Nar Wi-Fi.
За короткое время жилая площадь абонента будет обеспечена соединением 4G. Благодаря этому аппарату появляется возможность за привлекательную стоимость подключить более 30 гаджетов к высокоскоростной сети интернета (LTE / 4G).
Возможность по выгодным ценам подключиться к высокоскоростному интернету вне зависимости от местаположения и его мобильность, резко увеличили количество пользователей Nar Wi-Fi. Так, за последние три месяца число пользователей Nar Wi-Fi увеличилось на 180%. Если вы также хотите воспользоваться преимуществами высокоскоростного интернета в любом месте, вам достаточно приобрести устройство Nar Wi-Fi. С дополнительной информацией о точках продажи роутеров можно ознакомиться на сайте nar.az.
Каждый абонент может без труда собственноручно установить данное устройство. Для автоматического подключения достаточно ввести SIM карту с соответсвующим тарифом в роутер и подключить его к источнику питания. При предоплате абонент получает не только сам аппарат, но и до 6 месяцев подключения к интернету. По сравнению с сетью ADSL, подключение с Nar Wi-Fi намного быстрее и предоставляет абонентам до 60 Гб безлимитного интернета. Устройство дает возможность подключиться к интернету в любом месте в диапазоне работы сети Nar 4G-LTE.