Не оставайся без интернета во время дачного сезона с Nar Wi-Fi

Желающие провести жаркие летние дни за городом могут получить доступ к высокоскоростному интернету благодаря Nar Wi-Fi. Теперь переехавшим для отдыха на дачу, новую квартиру, в офис или людям, не имеющим традиционного доступа к интернету, достаточно взять с собой роутер Nar Wi-Fi.

За короткое время жилая площадь абонента будет обеспечена соединением 4G. Благодаря этому аппарату появляется возможность за привлекательную стоимость подключить более 30 гаджетов к высокоскоростной сети интернета (LTE / 4G).