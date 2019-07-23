То, что в борьбе за партийное руководство уверенно лидирует Борис Джонсон, бывший мэр Лондона и министр иностранных дел, большим секретом не было, но тем не менее процедура отбора кандидатов заняла больше месяца, с 13 июня. В последнем, решающем голосовании приняло участие 87,4% из почти 160 тысяч членов партии. 66% голосов было отдано за Джонсона, который обошел другого финалиста, министра иностранных дел Джереми Ханта.

Смена лидера Консервативной партии и британского правительства произошла после заявления об отставке, которое в мае сделала Тереза Мэй. Три года назад она возглавила консерваторов в весьма неоднозначной ситуации, когда страна проголосовала за выход из Евросоюза, а ее партия раскололась на сторонников и противников Брекзита. Причем Мэй принадлежала к противникам, а идею независимости Британии от Брюсселя активно поддерживал и пропагандировал как раз Борис Джонсон. Но вести страну по пути Брекзита пришлось именно ей. Вышло неудачно, планы премьер-министра не поддержал парламент, а голосование в Европарламент в мае продемонстрировало небывалую потерю поддержки консерваторов. Их партия заняла лишь пятое место. Мэй не справилась.

Ожидается, что Борис Джонсон займет более жесткую и решительную позицию по отстаиванию интересов Британии в этом процессе, который должен завершиться до 31 октября. Хотя сами британцы уже давно пересмотрели свои взгляды на эту проблему. Согласно июльскому исследованию YouGov, на вопрос, стоило ли проводить в 2016 году голосование за выход из ЕС, 47% ответило отрицательно и 40% - утвердительно. А в июньском опросе Survation 51% высказался за то, чтобы остаться в Евросоюзе, против – 44%. Напомню, на референдуме 23 июня 2016 года за выход из ЕС проголосовало 51,89%, против – 48%.

С другой стороны, избрание Джонсона не решило проблемы внутри Консервативной партии. Ряд ее заметных фигур и членов правительства уже заявили, что не будут работать под новым руководством, это канцлер казначейства (министр финансов) Филипп Хэммонд, министр международного развития Рори Стюарт и министр юстиции и лорд-канцлер Дэвид Гок. Их не устраивает готовность Бориса Джонсона осуществить выход страны из ЕС, не достигнув договоренностей с Брюсселем, так называемый жесткий Брекзит, что может привести к тяжелым экономическим последствиям для страны.

Консервативная партия, один из столпов британской демократии, загнала себя ситуацией с Бекзитом в жестокий кризис. Ее поддержка сейчас на очень низком уровне. Опрос YouGov/Times показывает, что сейчас лидером электоральных предпочтений в Британии является созданная всего лишь в январе Партия Брекзита, у нее 22%, у лейбористов 19%, у консерваторов – 17%. По сути, страной правит партия, потерявшая высокую национальную поддержку, что особенно видно по сравнению с 44%, полученными в 2017 году в ходе парламентских выборов.