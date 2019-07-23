Закир Гасанов открыл жилой комплекс в прифронтовой полосе фото; видео
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства находятся в прифронтовой зоне с целью проверки воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Министр обороны принял участие в открытии новопостроенного жилого комплекса для личного состава одного из подразделений. Жилой комплекс оснащен газо- и водопроводом, линиями электропередач и коммуникаций.
Руководство Минобороны осмотрело солдатскую казарму, медпункт, хранилище боевой техники, парк автомобильной техники, оружейное помещение, идеологическую комнату, бытовую комнату, столовую, душевую, вещевой склад и служебные помещения.
Затем министр обороны навестил семью погибшего в ходе апрельских боев шехида Орхана Гамидова, которая проживает в одном из сел, расположенных вблизи линии соприкосновения войск.
Мать шехида Тамилла ханум, поблагодарив за внимание, проявленное главой государства к ее семье, и подарки, врученные от имени министра обороны, отметила, что с помощью военнослужащих был проведен водопровод к двору дома, где проживает семья его сына и построен «Родник Орхана».