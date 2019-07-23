Тереза Мэй едва сдерживала слезы, покидая парламент

Палата общин британского парламента стоя и под алодисменты проводила ее. Только представители Лейбористской партии и Шотландской национальной партии остались сидеть на своих местах.

Тереза Мэй едва сдерживала слезы во время своей прощальной речи в качестве премьер-министра Великобритании.

Тереза Мэй поблагодарила британский народ за поддержку. Также она поздравила с назначением своего преемника Бориса Джонсона, передает РИА Новости.

"Покидая Даунинг-стрит, я говорю спасибо. Спасибо всему британскому народу, которому я была рада служить", — заявила Мэй.

Она продолжит работать в качестве парламентария от округа Мейденхэд. После своей прощальной речи Тереза Мэй отправилась в Букингемский дворец, где ее отставку приняла королева Великобритании Елизавета II.

Сегодня же бывший глава МИД Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон, одержавший победу на выборах главы Консервативной партии, прибыл в Букингемский дворец, чтобы просить королеву Великобритании Елизавету II позволить ему сформировать правительство.