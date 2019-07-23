В России поймали героиновую банду
В российском городе Чита арестовали 16 предполагаемых участников организованной преступной группы, занимавшейся сбытом героина, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу регионального управления прокуратуры.
Им вменяют статью 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). По версии следствия, с 2018 года организованная группа сбывала партии героина в значительных размерах.
Спецоперация по обезвреживанию банды наркодилеров прошла 19 июля.