Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня направил поздравительное письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Уважаемый господин премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Мы придаем большое значение развитию отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством. В этом смысле наше взаимовыгодное сотрудничество вызывает удовлетворение.

Хотел бы особо отметить наше сотрудничество в области добычи и транспортировки нефти и газа. Наша совместная деятельность в энергетическом секторе, успешно продолжающаяся долгие годы, реализуемые нами крупномасштабные транснациональные проекты являются большим вкладом в обеспечение глобальной энергетической безопасности.

Верю, что мы с Вами будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством в соответствии с нашими взаимными интересами.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности», - говорится в письме главы государства.