Направляющиеся в Нахчыван автобусы больше не будут проверять в Иране фото
Направляющиеся в Нахчыван пассажирские автобусы больше не будут подвергаться таможенной проверке на территории Ирана, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Согласно соглашению, достигнутому между таможенными службами Азербайджана и Ирана, начиная с 24 июля, пассажирские автобусы, следующие по маршруту Баку – Нахчыван – Баку будут быстрее достигать пункта назначения и будут сокращены применяемые к ним процедуры таможенного контроля.
Стоит отметить, что раньше проходившие границу автобусы подвергались проверке (в общей сложности 4 раза) на таможенных пунктах обеих стран. Проверке подвергалась и ручная кладь пассажиров, что помимо потери времени приводило и к дискомфорту пассажиров, в особенности на ночных рейсах.
На протяжении последнего года на двухсторонних встречах с руководством таможенной службы Ирана в Баку и Нахчыване руководство Госкомтаможни неоднократно выдвигало соответствующие предложения по решению этой проблемы.
Этот вопрос также был поднят перед соответствующими структурами Ирана Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.
В результате проведенных переговоров и осуществлённых мер 13 июня 2019 года в ходе очередного заседания совместной комиссии по автомобильному сообщению между Азербайджаном и Ираном была достигнута договоренность о том, что будут внесены изменения в процедуру проверки ручной клади пассажиров автобусов Баку – Нахчыван – Баку на пограничных пунктах.
Согласно договоренности, прошедшие процедуру таможенного контроля автобусы и груз, принадлежащий пассажирам, после обеспечения специальными номерами и пломбами поступают на территорию Ирана. Согласно меморандуму, подписанному между таможенными органами двух стран после того, как азербайджанская сторона дала гарантии иранской стороне, что в грузовых отсеках автобусов нет контрабанды и запрещенных к обороту в Иране вещей, эти автобусы уже не проходят таможенную проверку на территории Ирана. Таким образом, автобусы, въезжая на территорию Ирана, проходят таможенные посты в скоростном режиме, не подвергаясь никаким проверкам.
24 июля в рамках внедрения новых правил была проведена встреча между представителями таможенных органов двух стран. Сегодня автобус маршрута Баку – Нахчыван – Баку, выехав с комплекса Бакинского международного автовокзала, в 11:30 прибыл на таможенный пост «Билясувар» Южного главного регионального управления ГТК. На территории поста процесс перехода границы автобусом был отслежен представителями таможен двух стран. После проверки ручной клади пассажиров и выдачи специальных номеров, эта ручная кладь была опломбирована в грузовом отсеке автобуса, и он отправился в дальнейший путь, получив таможенное обеспечение. После этого представители таможен обеих стран наблюдали таможенные процедуры на посту на территории Ирана.
Отмечается, что на встрече представителей таможенных органов двух стран обсуждались вопросы еще большего укрепления сотрудничества в таможенной сфере, увеличения потенциала транзитных коридоров, упрощения таможенных процедур и другие.