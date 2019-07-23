Согласно соглашению, достигнутому между таможенными службами Азербайджана и Ирана, начиная с 24 июля, пассажирские автобусы, следующие по маршруту Баку – Нахчыван – Баку будут быстрее достигать пункта назначения и будут сокращены применяемые к ним процедуры таможенного контроля.

Направляющиеся в Нахчыван пассажирские автобусы больше не будут подвергаться таможенной проверке на территории Ирана, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Стоит отметить, что раньше проходившие границу автобусы подвергались проверке (в общей сложности 4 раза) на таможенных пунктах обеих стран. Проверке подвергалась и ручная кладь пассажиров, что помимо потери времени приводило и к дискомфорту пассажиров, в особенности на ночных рейсах.

На протяжении последнего года на двухсторонних встречах с руководством таможенной службы Ирана в Баку и Нахчыване руководство Госкомтаможни неоднократно выдвигало соответствующие предложения по решению этой проблемы.

Этот вопрос также был поднят перед соответствующими структурами Ирана Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

В результате проведенных переговоров и осуществлённых мер 13 июня 2019 года в ходе очередного заседания совместной комиссии по автомобильному сообщению между Азербайджаном и Ираном была достигнута договоренность о том, что будут внесены изменения в процедуру проверки ручной клади пассажиров автобусов Баку – Нахчыван – Баку на пограничных пунктах.