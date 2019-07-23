Роберто Бордин: «6-часовая задержка самолета не должна помешать нам против «Арсенала»

Почти сразу по прибытии в Тулу футбольный клуб «Нефтчи» отправился на Центральный стадион, где главный тренер Роберто Бордин и капитан Эмин Махмудов ответили на вопросы журналистов, передает корреспондент haqqin.az из Тулы.

«Рад, что мы сейчас здесь, - говорит Бордин. - Завтра нам предстоит сыграть с очень серьезным соперником. Смотрели матчи «Арсенала» в чемпионате России. Команда поддерживает очень высокий темп. Скорее всего, «Арсенал» сегодня в физическом и техническом плане имеет преимущество над нами.

Задержка самолета почти на 6 часов? После долгой дороги есть усталость. Но это только сегодня. Поэтому мы сегодня изменили время тренировки. Но завтра, думаю, проблем не будет. Мы соберемся и надеюсь, что сыграем хорошо.

Какова наша первоочередная цель в завтрашней игре? Конечно, было бы здорово не пропустить. Это было бы очень хорошо, все хотим этого. Но, как я уже сказал, «Арсенал» - очень сильная команда, которая сейчас в хорошей форме. Будет трудно не пропустить. Главное – правильно играть, думать и помнить, что есть ответная игра.

У нас было время подготовиться к матчу в Туле. Надеюсь, что завтра у нас будут шансы, которые мы постараемся реализовать.

Завтра ожидается аншлаг? Конечно, будет сложно. «Арсенал» впервые играет в еврокубке, поэтому неудивительно, что будет ажиотаж. Но, как я уже отмечал, и мы тоже подготовились. Конечно, фактор родного поля на стороне хозяев. Однако через неделю таким преимуществом будем владеть уже мы».

«Очень серьезно подготовились, - говорит Эмин Махмудов. - Сделаем все возможное, чтобы выиграть. Мы приехали за победой. Хотим уехать домой с хорошим результатом.

Уровень легионеров в «Нефтчи» и «Арсенале»? Я думаю, что уровень иностранных футболистов в двух клубах не сильно отличается. Легионеры у нас не хуже, чем в командах второй восьмерки российской Премьер-лиги. В топ-клубах России, конечно, они сильнее. Но в целом наши легионеры по России не самые плохие.

Общались ли мы с капитаном «Арсенала» Кириллом Комбаровым, с которым я играл в «Спартаке»? Нет, пока не поддерживали связь. Но перед игрой, наверное, поговорим. Мы провели с Кириллом два года в одной. В «Арсенале» есть и другие люди, с которыми я хорошо знаком. Приятно будет играть против старых друзей».