В Армении продолжается розыск экс-главы МВД

Армянская полиция продолжает розыск экс-министра внутренних дел страны Вано Сирадегяна. Об этом на встрече с журналистами заявил начальник полиции страны Валерий Осипян, сообщает Новости-Армения.

Отвечая на вопрос журналистов, владеют ли правоохранительные органы информацией о местонахождении экс-главы МВД, Осипян заявил, что, исходя из необходимости сохранения тайны следствия, никаких дополнительных данных полиция сообщить не может.

Вано Сирадегян возглавлял МВД Армении в 1992-96 годах. Он обвиняется в нескольких убийствах и покушениях, совершенных в 1992-94 годах.

В 1998 году, после отставки президента Левона Тер-Петросяна, следствие по этим делам активизировалось, а исполнители преступлений заявили, что действовали по указанию Сирадегяна. В 2000 году он выехал из Армении. После смены власти в мае 2018 года в республике возобновились разговоры о том, что Сирадегян может вернуться.