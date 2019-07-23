Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Кремле. Об этом Путин сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем. Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане», - заявил Путин.

По его словам, Кыргызстан сейчас нуждается в политической стабильности и его народ должен объединиться вокруг действующего лидера Соорнбая Жээнбекова.

«Я считаю, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана», - подчеркнул президент России, заверив, что Москва настроена реализовать планы сотрудничества с Бишкеком.

Он добавил, что всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил высшие должностные обязанности.