Шахрияр Мамедъяров – победитель Гран-при ФИДЕ

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров стал победителем второго турнира Гран-при, который завершился сегодня в Риге.

В упорнейшей борьбе Шахрияр победил в финале француза Максима Вашье-Ляграва.

В двух классических партиях соперники одержали по одной победе. Партии в быстрые шахматы завершились вничью, как и блиц.

В результате все решалось в так называемом «Армагеддоне», в котором блестящую победу одержал азербайджанский шахматист!

Благодаря этой победе Шахрияр заработал важнейшие 8 очков, полагающиеся победителю Гран-при, и значительно улучшил свои шансы на попадание в число двух лучших шахматистов по итогам четырех турниров Гран-при. Как известно, два лучших гроссмейстера получат право сыграть в Турнире претендентов.