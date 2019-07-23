Шахрияр Мамедъяров – победитель Гран-при ФИДЕ
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров стал победителем второго турнира Гран-при, который завершился сегодня в Риге.
В упорнейшей борьбе Шахрияр победил в финале француза Максима Вашье-Ляграва.
В двух классических партиях соперники одержали по одной победе. Партии в быстрые шахматы завершились вничью, как и блиц.
В результате все решалось в так называемом «Армагеддоне», в котором блестящую победу одержал азербайджанский шахматист!
Благодаря этой победе Шахрияр заработал важнейшие 8 очков, полагающиеся победителю Гран-при, и значительно улучшил свои шансы на попадание в число двух лучших шахматистов по итогам четырех турниров Гран-при. Как известно, два лучших гроссмейстера получат право сыграть в Турнире претендентов.