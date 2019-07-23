Умер актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр. Об этом изданию Variety рассказал его представитель Стив Кенис.

Хауэр умер дома после непродолжительной болезни.

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