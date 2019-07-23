Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС 31 октября

"Мы собираемся выполнить неоднократные обещания парламента перед народом и выйдем из ЕС 31 октября без всяких "если" или "но", - сказал глава правительства на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Джонсон поблагодарил Терезу Мэй за ее работу, направленную на реализацию Brexit, которая, по его мнению, не увенчалась успехом из-за возникшего в Соединенном Королевстве сопротивления этому процессу со стороны "скептиков, паникеров и пессимистов". По его словам, правительству теперь надлежит реализовать демократическую волю народа, выраженную на референдуме 2016 года о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС.

"Я воздаю должное стойкости и терпению моей предшественницы и ее глубокому чувству гражданского долга. Несмотря на все ее попытки, стало ясно, что и дома, и за рубежом есть пессимисты, которые думают после трех лет нерешительных действий, что эта страна стала пленником старых споров 2016 года и на родине демократии мы неспособны проявить уважение к демократическому мандату. И потому я стою здесь перед вами, чтобы сказать вам, британскому народу: "Они неправы", - заявил новый премьер.

Джонсон также указал на необходимость заключения с Брюсселем нового соглашения об условиях Brexit. Он выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того соглашения, которое согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.

"Мы заключим новое, лучшее соглашение, которое позволит нам воспользоваться максимальным количеством возможностей, которые дает Brexit, и построить новое захватывающее партнерство с другими странами Европы на основе свободной торговли и взаимной поддержки. Я совершенно уверен, что мы решим эту задачу за 99 дней. Но знаете что? Нам не придется ждать 99 дней, потому что британский народ устал от ожидания, пришло время действовать, принимать решения, уверенно вести страну вперед и менять ее к лучшему", - сказал Джонсон.

При этом он отметил, что сценарий с отсутствием сделки является "маловероятным", однако если он будет реализован, то Великобритания, по его словам, сохранит £39 млрд ($48,7 млрд), которые она пообещала выплатить ЕС в качестве отступных за Brexit.

На Даунинг-стрит Джонсон прибыл из Букингемского дворца, где получил поручение от королевы Елизаветы II сформировать новое правительство. Во вторник Джонсон был объявлен победителем избирательной гонки за пост лидера консерваторов и вступил в должность нового главы правящей партии.