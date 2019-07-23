Спецслужбы заявили об эксгумации 9 могил

Бакинский военный суд принял решение по обращению Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан в Генеральную прокуратуру в связи с останками неизвестных шехидов, погибших в 1993-1994 годах в боях в направлении Физулинского района и похороненных на кладбище «Шаммедли» Имишлинского района.

Как сообщили haqqin.az в Госкомиссии, согласно решению, останки неизвестных шехидов, похороненных в 9 могилах на кладбище «Шаммедли»,будут эксгумированы.

Подготовка к проведению эксгумации и медицинско-генетических экспертиз началась 23 июля.

Общественность будет уведомлена о результатах процесса, осуществляемого Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Службой государственной безопасности, Военной прокуратурой и научно-исследовательским и образовательным объединением судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения с участием органов местной исполнительной власти.

Напомним, что председателем Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан является начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев.