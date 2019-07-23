Следует отметить, что на экзаменах 3 человека набрали 60, 2 человека - 59, а 14 - 58 баллов.

Министра образования подробно проинформировали об экзаменационном процессе. Было отмечено, что в этом году 48 204 кандидата получили право на участие в экзаменационном этапе конкурса по приему учителей на работу.

Сегодня министр образования Джейхун Байрамов принял участие в экзаменационном процессе по приему учителей на работу.

Затем министр образования Джейхун Байрамов встретился с кандидатами, которые показали на конкурсе по приему учителей на работу высокие результаты.

На встрече министр образования отметил, что большое внимание было уделено развитию науки и образования в нашей стране, и подчеркнул, что президент Ильхам Алиев проводил систематические реформы в сфере образования Азербайджана.

Джейхун Байрамов отметил, что фактор учителя является одним из основных направлений «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», а также рассказал о проделанной в этом направлении работе и реализованных мероприятиях.

Министр отметил, что репутация профессии учителя значительно повысилась в результате проведенной работы и что в учебных заведениях работают более квалифицированные и профессиональные кадры.

Министр образования отметил, что в этом году 55 000 человек прошли регистрацию, чтобы стать учителями, такое количество желающих свидетельствует о том, что данный процесс протекает объективно и прозрачно.

Министр образования отметил, что все больше и больше молодых людей при выборе специальности останавливают свой выбор на профессии учителя, а также добавил, что в 2018-2019 учебном году значительно повысились показатели тех, кто был принят на педагогические специальности в высшие учебные заведения.

Он также заметил, что впервые в истории образования Азербайджана более 2 тысяч абитуриентов, набрав более 500 баллов, выбрали профессию учителя.