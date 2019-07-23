Сетевая критика и классическая оппозиция задаются вопросом – почему же власть беспрестанно возвращается к реформаторской риторике, на каждом политическом этапе объявляя все новые реформы? Дескать, когда же реформам наступит конец. На банальные вопросы и бессовестные упреки критиков недавно ответил сам президент.

Несколько месяцев назад президент И. Алиев подписал исторически значимый указ о судебно-правовой реформе в Азербайджане. Новый этап политики реформ, включающий экономические, социальные и правовые преобразования, призван обусловить пересмотр основополагающих принципов общественного договора.

И. Алиев заявил, что реформы проводятся в Азербайджане перманентно с 1993 года. И как социально-экономические, так и политико-правовые реформы реализуются в соответствии с трансформацией мирового порядка и катаклизм в мировой экономической системе. Мир меняется, миропорядок видоизменяется, происходят научно-технологические революции и прорывы, которые будоражат мировую экономику…

Новый пакет реформ в Азербайджане был вызван новыми постэнергетическими реалиями и сокрушительным падением цен на нефть в недавнем прошлом, что привело к пересмотру концепции «сырьевой энергетической экономики». И. Алиев призвал забыть о нефти, сделав ставку на диверсификации экономики и ускоренном развитии ненефтяного производства.

Начиная с 2015 года, президент осуществляет коренной перелом в национальной экономике, создав все предпосылки для становления ненефтяного национального предпринимательского класса – локомотива экономики с новым лицом. НЭП азербайджанского правительства диктует постепенных отказ от модели госкапитализма, децентрализацию и начало бурного развития малого и среднего бизнеса, тяжелой промышленности и сельского хозяйства. Краеугольным камнем в алиевском НЭП-е – стал тезис импортозамещения. Азербайджан должен войти в когорту прогрессивных стран, которые не только замещают импорт, но и повышают экспортный потенциал своей экономики.

Этому указу предшествовал целый пакет беспрецедентных мер и указов, освобождающих предпринимателей от всех государственных проверок. То есть, если на первом этапе экономических и правовых реформ, государство освободило возрождающийся ненефтяной класс не только от необоснованных, но и частых законных проверок, то на втором этапе было принято решение о качественном преобразовании всей судебной системы.

Естественно, новая экономическая политика должна быть подкреплена новой совершенной судебно-правовой системой. Именно правовые реформы должны полностью реорганизовать судебную систему, как главного гаранта неприкосновенности частной собственности и прав предпринимательского класса. Трансформация экономической системы, ослабление роли и вмешательства государства, децентрализация, в результате которой стала усиливаться роль частного сектора начала вызывать многочисленные коллизии в отношениях как между госинститутами и частным рынком – с одной стороны, так и между коммерческими субъектами. И главного регулятора правовых споров – третью ветвь власти – судебную систему ждут серьезные преобразования. Институциональная реформа всей судебной системы, в первую очередь призвана встать на страже прав частного бизнеса. Поэтому президент в своем весеннем указе акцентировал внимание на опасный сигнал, на который педалирует общественный контроль – не достаточная эффективная работа судов в складывающейся новой экономической и социальной реальности.

Именно суды и правовая система – надежный превентивный механизм в борьбе с преступностью, в том числе и в экономической сфере. Например, как можно победить коррупцию или скажем обуздать монополии вне правового поля? Невозможно в принципе! В последние годы ущемленные и пораженные в правах граждане и бизнесмены ищут спасения у исполнительной власти, в частности президента и первого вице-президента. То есть, исполнительная роль практически вынуждена была частично компенсировать не достаточную эффективность судебной власти.