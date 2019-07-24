В Турции расстреляли белорусского дипломата обновлено 00:08
Губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил в среду, что нападение на советника посольства Белоруссии в Турции, по предварительным данным, не было политически мотивированным.
"Наши сотрудники полиции расследуют случившееся во всех возможных аспектах. Согласно предварительным данным, в нападении не было какого-либо политического мотива. Однако расследование все еще продолжается", - приводит его слова газета Hürriyet.
Шахин также подтвердил, что нападавшим оказался "отставной турецкий военный в звании полковника, который проживал с дипломатом в одном доме".
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В столице Турции Анкаре мужчина стрелял в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Беларуси Александра Поганшева. Об этом сообщает Hurriyet.
Пострадавший получил два пулевых ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
По информации издания, преступником оказался местный житель, отставной военнослужащий. После инцидента он покончил с собой.