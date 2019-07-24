Британцы уже протестуют против политики Джонсона

В Лондоне несколько сотен человек собрались недалеко от резиденции премьер-министра Британии на митинг против политики вступившего в должность Бориса Джонсона, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, Джонсон в качестве своих первоочередных задач назвал выход страны из ЕС до 31 октября, а также борьбу с оппозицией.

Уточняется, что митингующие потребовали остановить Brexit, а также выразили недовольство тем, как был выбран новые премьер, и его личными качествами.

Кроме того, как подчеркивается, собравшиеся зажгли две дымовые шашки.

По данным полиции, на настоящий момент митинг проходит спокойно, пострадавших нет.