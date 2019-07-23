Трамп не хочет вводить санкции против Турции

Согласно информации, позиция президента по данному вопросу расходится с позицией ряда сенаторов от Республиканской партии.

На состоявшейся закрытой встрече с группой сенаторов-республиканцев президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что не хочет налагать санкции на Турцию в связи с покупкой Анкарой российского ЗРК С-400. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двоих сенаторов, присутствовавших на заседании.

Как сообщается, на продолжавшейся более часа встрече Трамп не озвучил конкретных заявлений относительно возможности введения антитурецких санкций, ограничившись обобщенными оценками.

По словам источников, законодатели заявили, что «против Анкары следует ввести ограничительные меры на основании американского закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), однако членство Турции в НАТО осложняет ситуацию».

Согласно сообщению, Трамп вновь обвинил администрацию Барака Обамы в приобретении Турцией российской системы ПВО, напомнив, что она отказалась продавать Анкаре американскую ЗРС «Патриот». Кроме того, американский лидер выразил сожаление принятым Белым домом на минувшей неделе решением об отмене поставок Турции истребителей пятого поколения F-35.

По данным The Washington Post, Трамп предложил сенаторам вместо применения санкций начать переговоры с Турцией.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп провел встречу с группой сенаторов-республиканцев, в ходе которой были обсуждены вопросы, касающиеся Турции, в частности, приобретения Анкарой российских ЗРК С-400.

Встреча прошла в Белом доме за закрытыми дверями. В ней приняли участие 45 сенаторов от правящей партии.

На совещании присутствовали влиятельные сенаторы Линдси Грэм, Том Коттон, Митч Макконнелл, Рэнд Пол и Марко Рубио.