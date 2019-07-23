Северная Корея испытала ракету неопознанной модели
Северная Корея вновь запустила ракету. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Уточняется, что снаряд неустановленной модели был запущен из района города Вонсан на восточном побережье КНДР.
В Сеуле заявили об отслеживании ситуации на случай дополнительных пусков, южнокорейские военные рапортовали о поддержании боеготовности.
Последний ракетный пуск в КНДР состоялся 9 мая. Тогда снаряд пролетел примерно 420 километров.