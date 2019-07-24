В Таиланде состоялась премьера обновленного Mitsubishi Pajero Sport, который не только изменился внешне, но и получил новое оборудование.

Автомобиль получил внешность в стилистике последнего поколения пикапа Mitsubishi L200, на базе которого и построен Pajero Sport — появились новые фары, изменились крылья, бампер, капот и решетка радиатора. Поменялись форма и рисунок фонарей, добавился спойлер на крышке багажника, изменился задний бампер, пишет Коммерсант.