Mitsubishi представила обновленный Pajero Sport фото
В Таиланде состоялась премьера обновленного Mitsubishi Pajero Sport, который не только изменился внешне, но и получил новое оборудование.
Автомобиль получил внешность в стилистике последнего поколения пикапа Mitsubishi L200, на базе которого и построен Pajero Sport — появились новые фары, изменились крылья, бампер, капот и решетка радиатора. Поменялись форма и рисунок фонарей, добавился спойлер на крышке багажника, изменился задний бампер, пишет Коммерсант.
Для внедорожника предусмотрена цифровая панель приборов с 8-дюймовым экраном. Новая мультимедийная система получила 8-дюймовый сенсорный экран, модель также поддерживает фирменное приложение Mitsubishi Remote Control для смартфонов, позволяющее управлять некоторыми функциями машины удаленно.
Модернизированный Pajero Sport оснащен электроприводом багажной двери, дополнительными розетками и разъемами USB для пассажиров. В комплектацию машины также включены усовершенствованный комплекс мониторинга слепых зон и система предупреждения о других автомобилях при движении задним ходом.