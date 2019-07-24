Минск о состоянии раненного в Анкаре дипломата

Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Беларуси в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.

"Ночью дипломату сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое", - отметил Глаз.

Накануне газета Hürriyet сообщила, что в Анкаре совершено вооруженное нападение на советника посольства Беларуси Александра Поганшева. По данным издания, стрелял в дипломата отставной турецкий военный в районе Чанкая, в котором расположено большое число диппредставительств разных стран. После нападения преступник покончил с собой. Раненый дипломат был доставлен в больницу. Агентство Demiroren отмечает, что нападавшим оказался сосед дипломата. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии.