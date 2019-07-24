В Шереметьево трап врезался в самолет на Ереван

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, готовящийся вылететь в Ереван из Москвы, был поврежден трапом. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

ЧП произошло в аэропорту Шереметьево. Обслуживающая компания повредила трапом обшивку лайнера Boeing 737-800. В итоге пассажиры полетят в столицу Армении резервным бортом.

"Задержка составит не больше 30 минут", - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Напомним, 19 июля в Шереметьево также у лайнера авиакомпании Nordwind, который готовился к вылету в Ереван, сработал датчик о задымлении на борту. Командир судна принял решение прервать взлет. В связи с инцидентом пассажиров самолета пришлось эвакуировать в экстренном порядке. В ходе эвакуации произошла давка, в результате чего восемь человек пострадали. Два человека госпитализированы в клинику.