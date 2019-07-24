В Баку ограничено движение транспорта

В связи с проведением финальных соревнований по велоспорту в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля (EYOF Баку 2019) на ряде бакинских улиц и проспектов будет ограничено движение, сказал начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов, сообщает Trend.

По словам Асадова, сегодня с 16:00 до 20:00 будет ограничено и перенаправлено движение транспорта от 14-го километра автотрассы Баку - Сальян. Велосипедисты стартуют от Велопарка в направлении поселка Шихово в сторону Локбатанского круга, развернутся там и вновь направятся в сторону центра города.

Велосипедисты, двигаясь по Сальянскому шоссе, проследуют мимо мечети Бибиэйбат, Бакинского дворца водных видов спорта, площади Флага, затем проедут через площадь Азнефть, улицы Ниязи, Истиглалият, Лермонтова, Ханлара, Сары Гадимовой, Гурбана Аббасова, вновь сделают круг в направлении Велопарка в поселке Шихово по трассе Баку - Сальян.

Вагиф Асадов обратился с просьбой к водителям и владельцам автомобилей пользоваться альтернативными дорогами.

XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах Баку.