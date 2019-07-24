В Индии из желудка женщины достали более 1,5 кг украшений

Индийские врачи достали более полутора килограммов украшений и монет из желудка жительницы Западной Бенгалии, передает индийский телеканал NDTV.

В желудке 26-летней женщины, страдающей психическим расстройством, обнаружили 90 монет достоинством 5 и 10 рупий, цепочки, популярные у индийских модниц кольца в нос, серьги, наручные и даже ножные браслеты, а также женские часы.

"Мы заметили, что украшения исчезают. Но каждый раз, когда мы спрашивали ее о них, она начинала плакать", - рассказала мать пациентки. Молодая женщина, как оказалось, "прятала" свои сокровища во время еды.

Семья пострадавшей небогатая и украшения в основном оказались медными, хотя было извлечено и несколько золотых изделий.