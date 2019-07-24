Военный прокурор Азербайджана на месте крушения самолета
Военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев вместе со следственной группой отправился к месту крушения МиГ- 29 ВВС. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.
В настоящее время группой, возглавляемой начальником Следственного управления по расследованию тяжких преступлений Военной прокуратуры, проводятся необходимые следственные действия для расследования причин и обстоятельств инцидента.
"Будут проведены все необходимые меры, включая осмотр места происшествия, изъятие значимых для следствия предметов, опрос свидетелей, проведение экспертиз и других необходимых следственных действий", говорится в сообщении.