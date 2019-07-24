Западная Европа охвачена сильной жарой. Температура воздуха превышает 40 градусов или подбирается к этой отметке. Рекорды обновлены в нескольких странах при том, что пик экстремальных погодных условий еще не пройден.

Так, в западной Франции температурные максимумы были обновлены 23 июля, 24 июля это произошло в ее восточной половине, сообщает Stormnews.