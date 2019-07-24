Европу снова накрыла аномальная жара видео
Западная Европа охвачена сильной жарой. Температура воздуха превышает 40 градусов или подбирается к этой отметке. Рекорды обновлены в нескольких странах при том, что пик экстремальных погодных условий еще не пройден.
Так, в западной Франции температурные максимумы были обновлены 23 июля, 24 июля это произошло в ее восточной половине, сообщает Stormnews.
В 20 департаментах страны действуют предупреждения "красного" уровня, еще в 60 - "оранжевого", передает Euronews.
Предполагается, что в центре Парижа будет не меньше 40 градусов, та же картина в Лилле, Руане и Страсбурге.
Похожая ситуация в Испании, Италии и ряде других стран. В немецком Гельзенкирхене столбик термометра поднялся до отметки 40,5°C. Абсолютные температурные рекорды превышены в Бельгии и Нидерландах. В голландском Эйндховене столбик термометра поднялся до отметки 39,3°C, сообщает Метеорологический институт Королевства Нидерланды. В Бельгии новый рекорд теперь составляет 39,9°C. На юго-востоке Великобритании прогрелось до 34,5°C.