SOCAR купила новые газопроводы в Грузии
Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана в Грузии - SOCAR Georgia Gas - приобрела 94 новых газопровода, сообщает Report.
Согласно информации, решением правительства Грузии газопроводы проданы компании за 8,3 млн долларов.
Сеть газопроводов охватывает всю Грузию, большинство из них находятся в Зестафонском, Каспском и Ланчхутском районах.
По условиям сделки, SOCAR Georgia Gas полностью оплатит стоимость приобретенной недвижимости за 18 лет.