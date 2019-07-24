Азербайджан отменяет визы для граждан Турции
Азербайджан с 1 сентября 2019 года отменит визовый режим для граждан Турции. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.
Cenap Cumhurbaşkanı Aliyev’in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül’den itibaren vizeyi kaldırıyor. “Bir Millet iki Devlet”e yakışan oldu! @RTErdogan @presidentaz pic.twitter.com/JOzB3FY1mu— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 25, 2019
По словам Чавушоглу, визовый режим отменяется для граждан Турции, которые намерены посетить Азербайджан на срок до 30 дней.
«МИД Турции благодарит МИД Азербайджана за отмену визового режима для граждан Турции», - сказал Чавушоглу.
Анкара в 2007 году в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан Азербайджана. В настоящее время срок безвизового пребывания граждан Азербайджана на территории Турции составляет 30 дней.